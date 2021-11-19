В «Единой России» придумали, как помочь бедным

В «Единой России» предложили передавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Единая Россия» предложила распространить в РФ фудшеринг — практику, в рамках которой продукты с истекающим сроком годности передают нуждающимся. Единороссы уже подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Изменения позволят бизнесменам, которые отдают продукты на благотворительность, получить вычет по НДС в размере от 10% до 20%.

«Объемы [помощи нуждающимся] можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары [с истекающим сроком годности] социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо. Мы с коллегами из общественных организаций, деловыми объединениями проработали данный законопроект», — цитирует официальный сайт «Единой России» председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политика Артема Метелева.

По словам парламентария, ежегодно в России утилизируют не менее 17 миллионов тонн пищевых продуктов. Это обходится государству примерно в 1,5 триллиона рублей. Метелев отметил, что продукты и предметы первой необходимости, срок годности которых еще не истек, можно направлять в благотворительные фонды. Однако сейчас это не позволяет сделать налоговое законодательство.

В «Единой России» предложили компенсировать НДС тем бизнесменам, которые вместо утилизации передают товары нуждающимся. Инициативу поддержали президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.

Метелев выразил надежду, что правительство РФ поддержит законопроект, который подготовила «Единая Россия». Первый замруководителя фракции в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин отметил, что ряд вопросов к фудшерингу нужно будет урегулировать на подзаконном уровне. В частности, нужно уточнить, кто будет получать товары, как их будут хранить, а также уладить вопросы, касающиеся сроков годности.

Ранее передавать продукты на благотворительность предложил национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». С такой инициативой организация обратилась в Минфин РФ. По оценкам центра, за пять лет фудшеринг позволит сохранить миллион тонн еды, что позволит накормить 18 миллионов человек.