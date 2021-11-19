В «Единой России» придумали, как помочь бедным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кормление бездомных и малоимущих граждан благотворительной организацией. Челябинск, старик, пенсионеры, кормление бездомных, малоимущие, бомжи, голодающие, горячий суп, нищий
В «Единой России» предложили передавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся Фото:

Партия «Единая Россия» предложила распространить в РФ фудшеринг — практику, в рамках которой продукты с истекающим сроком годности передают нуждающимся. Единороссы уже подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Изменения позволят бизнесменам, которые отдают продукты на благотворительность, получить вычет по НДС в размере от 10% до 20%.

«Объемы [помощи нуждающимся] можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары [с истекающим сроком годности] социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо. Мы с коллегами из общественных организаций, деловыми объединениями проработали данный законопроект», — цитирует официальный сайт «Единой России» председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политика Артема Метелева.

По словам парламентария, ежегодно в России утилизируют не менее 17 миллионов тонн пищевых продуктов. Это обходится государству примерно в 1,5 триллиона рублей. Метелев отметил, что продукты и предметы первой необходимости, срок годности которых еще не истек, можно направлять в благотворительные фонды. Однако сейчас это не позволяет сделать налоговое законодательство.

В «Единой России» предложили компенсировать НДС тем бизнесменам, которые вместо утилизации передают товары нуждающимся. Инициативу поддержали президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.

Метелев выразил надежду, что правительство РФ поддержит законопроект, который подготовила «Единая Россия». Первый замруководителя фракции в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин отметил, что ряд вопросов к фудшерингу нужно будет урегулировать на подзаконном уровне. В частности, нужно уточнить, кто будет получать товары, как их будут хранить, а также уладить вопросы, касающиеся сроков годности.

Ранее передавать продукты на благотворительность предложил национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». С такой инициативой организация обратилась в Минфин РФ. По оценкам центра, за пять лет фудшеринг позволит сохранить миллион тонн еды, что позволит накормить 18 миллионов человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...