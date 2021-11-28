В соцсетях спорят о причинах гибели Градского. «При каждой смерти приплетайте ковид»

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СМИ напомнили, что в сентябре Александр Градский переболел коронавирусом Фото:

Народный артист России, певец Александр Градский скончался ночью 28 ноября. Ранее артист попал в больницу с подозрением на инсульт. В сентябре Градского госпитализировали с коронавирусом и 70-процентным поражением легких. Ряд изданий напомнили об этом в новостях о его смерти, после чего в социальных сетях начался спор — мог ли COVID-19 статьи причиной смерти артиста.

Градский скончался в одной из московских больниц, куда его доставили двумя днями ранее с подозрением на инсульт. Артисту почувствовал себя плохо, когда находился дома. Позднее СМИ сообщили, что причиной смерти Градского стал ишемический инсульт — нарушение мозгового кровообращение с поражением ткани мозга.

В сентябре артист уже попадал в больницу, но с коронавирусом. Тогда у него диагностировали 70% поражения легких. В социальных сетях вспомнили об этом после смерти Градского. Между комментаторами возник спор — мог ли COVID-19 стать причиной гибели артиста. Некоторые посчитали, что упоминать коронавирус в данном случае неприемлемо. Другие вспомнили, что COVID-19 вызывает тромбозы, что является одной из причин инсульта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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