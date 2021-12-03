Аналитики предрекли рост цен до 8%

Шансы на снижение роста цен минимальны, считает Диана Каплинская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно последним данным Росстата, в России ожидается ускорение инфляции. За последнюю неделю ноября цены выросли в среднем на 0,5% и по итогам года рост цен достигнет 8%, что выше прогноза Министерства экономики РФ.

«В следующем году ЦБ прогнозирует рост цен на 4—4,5% и не видит вероятности повышения ключевой ставки до двузначных показателей. С учетом последних тенденций инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,38%, что выше официального прогноза Минэка — 7,4%», — сообщают «Известия».

По словам вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Дианы Каплинской, до недавнего времени основным драйвером инфляции выступала плодоовощная продукция. Однако после завершения сезона уборки урожая главным фактором роста инфляции стал сектор услуг. В частности, цены на поездки в Турцию выросли на 55%. «Шансы на снижение роста цен до официальных прогнозов уже минимальны и в лучшем случае по итогам года они вырастут на 8%», — заключила Каплинская.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в России ускорился рост цен. Президент подчеркнул, что глобальное инфляционное давление сохраняется, пишет RT. Путин отметил, что в России возможен очередной скачок цен на продукты, сообщает «Национальная служба новостей».