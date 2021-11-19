Собянин гордится высокими темпами вакцинации в Москве

В Москве еженедельно записывается на вакцинацию от коронавирусной инфекции около 150 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что темпы вакцинации в столице проходят на хорошем уровне.
«Интерес к вакцинации от COVID-19 не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч. Это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч человек», — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
Он напомнил, что тем, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, необходимо повторно сделать прививку. По его словам, защищенность иммунитета уменьшается, поэтому ревакцинация очень важна.
Ранее Собянин похвастался снижением уровня заболеваемости COVID-19. Он уверен, что причиной тому является указ президента о введении нерабочих дней в начале ноября.
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