Страны Прибалтики отправят на Украину военную помощь

21 декабря 2021 в 22:56 Размер текста - 17 +

Литва, Лавтия и Эстония поддержали стремление Украины к вступлению в НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Страны Балтии готовы оказать Украине военную поддержку, заявил министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. По его словам, Россия и Беларусь дестабилизируют ситуацию в Восточной Европе. В частности, концентрация вооруженных сил РФ на границе с Украиной угрожает суверенитету республики. «Страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границ, а также продолжающиеся реформы сектора обороны страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны», — цитирует Арвида Анушаускаса официальный сайт Министерства обороны Латвии. Глава ведомства добавил, что Литва, Латвия и Эстония поддерживают стремление Украины взаимодействовать с НАТО для обеспечения своей безопасности. По мнению Анушаускаса, российские военные, размещенные у границ страны с Восточной Европой, угрожают суверенитету Киева. По мнению министра, «цели Кремля остаются теми же — изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния». Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО ввести войска на территорию Украины. Глава государства также призвал альянс разработать стратегию против действий России. До этого Науседа заявил, что страны Балтии чувствуют прямую угрозу со стороны Москвы и надеются на военное подкрепление из США, передает RT. Литва и Польша намерены всячески лоббировать вступление Украины в НАТО. Поддержку при присоединении к альянсу и в борьбе с «российской агрессией» государства зафиксировали в декларации, которую подписали Науседа, польский президент Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Балтии готовы оказать Украине военную поддержку, заявил министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. По его словам, Россия и Беларусь дестабилизируют ситуацию в Восточной Европе. В частности, концентрация вооруженных сил РФ на границе с Украиной угрожает суверенитету республики. «Страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границ, а также продолжающиеся реформы сектора обороны страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны», — цитирует Арвида Анушаускаса официальный сайт Министерства обороны Латвии. Глава ведомства добавил, что Литва, Латвия и Эстония поддерживают стремление Украины взаимодействовать с НАТО для обеспечения своей безопасности. По мнению Анушаускаса, российские военные, размещенные у границ страны с Восточной Европой, угрожают суверенитету Киева. По мнению министра, «цели Кремля остаются теми же — изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния». Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО ввести войска на территорию Украины. Глава государства также призвал альянс разработать стратегию против действий России. До этого Науседа заявил, что страны Балтии чувствуют прямую угрозу со стороны Москвы и надеются на военное подкрепление из США, передает RT. Литва и Польша намерены всячески лоббировать вступление Украины в НАТО. Поддержку при присоединении к альянсу и в борьбе с «российской агрессией» государства зафиксировали в декларации, которую подписали Науседа, польский президент Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский.