В России изменится порядок регистрации автомобилей

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Автосалон РЭНДЖ РОВЕР и ЯГУАР. Челябинск, покупатель, автосалон, автомобиль, рэндж ровер, менеджер, иномарка
Согласно новому закону, в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на учет Фото:

В России будут по-новому регистрировать номера автомобилей, перегоняемых за границу. Теперь регистрационный документ на саму машину и на шасси необязательно оформлять отдельно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность. В течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на учет», — сообщает на официальном портале правовой информации.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники ГИБДД могут отменить государственную регистрацию автомобиля из-за неуплаченных государственных сборов. Также появилась информация, что в Казахстане начали задерживать машины с российскими номерами без специальной регистрации, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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