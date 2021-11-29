В России изменится порядок регистрации автомобилей

Согласно новому закону, в течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на учет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России будут по-новому регистрировать номера автомобилей, перегоняемых за границу. Теперь регистрационный документ на саму машину и на шасси необязательно оформлять отдельно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность. В течение 10 дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на учет», — сообщает на официальном портале правовой информации.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники ГИБДД могут отменить государственную регистрацию автомобиля из-за неуплаченных государственных сборов. Также появилась информация, что в Казахстане начали задерживать машины с российскими номерами без специальной регистрации, сообщает телеканал 360.