Главный реформатор Конституции раскрыл судьбу закона о QR-кодах

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас заявил, что проект о QR-кодах на транспорте нужно дорабатывать Фото:
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Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», — передает «Парламентская газета» слова Клишаса.

Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру».

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Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», — передает «Парламентская газета» слова Клишаса. Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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