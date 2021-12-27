Главный реформатор Конституции раскрыл судьбу закона о QR-кодах

Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», — передает «Парламентская газета» слова Клишаса.
Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру».
Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», — передает «Парламентская газета» слова Клишаса. Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру».