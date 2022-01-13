Больше 4 млрд рублей получат победители президентского конкурса

13 января 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко (справа) провел заседание координационного комитета конкурса, где выбрали первых победителей 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победителями первого в этом году конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества стали 1 942 организации. На реализацию проектов они получат более четырех миллиардов рублей. Решение принято на заседании координационного комитета конкурса, сообщил 13 января его председатель, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции после заседания. «Чтобы претендовать на средства Фонда президентских грантов, проект должен менять к лучшему жизнь людей, все остальное вторично. Сейчас у нас [в конкурсе] 11 направлений, любой может найти подходящую нишу. Считаю, что люди, профессионально занимающиеся социальными некоммерческими организациями — это люди, готовые больше отдавать, чем брать. Это люди, которые посвящают свою жизнь помощи другим. Задача Фонда президентских грантов — помочь таким людям реализовать их социальное служение», — сказал Кириенко, передает «Газета.ru». Конкурсная комиссия выбирала из более, чем 10 тыс проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Фонда президентских грантов, самый большой объем финансирования (56 млн) выделен Русфонду на реализацию проекта «„Доставка жизни“ — помощь людям, нуждающимся в пересадке чужого костного мозга». В его рамках планирует найти доноров для 200 больных. Самый маленький грант (120 тысяч) получит проект «Ярославский джаз в лицах», во время которого будут организованы творческие встречи учащихся школ и музыкальных студий, студентов музыкальных, исторических, культурологических специальностей с музыкантами разных поколений. Среди победителей проект якутской общины «Урун кун» (Белое солнце) из села Саскылах, которое находится в 1,3 тыс. километров от Якутска. Там на грант в 250 тысяч рублей общественники будут проводить занятия для детей в рамках проекта «Кукольный театр сказки анабара». Всего в нынешнем, 12-м, конкурсе участвовали 10 484 проекта. Среди победителей треть организаций (639) номинировались впервые. 321 НКО (17% от всех победителей) выиграли с первой попытки, еще 318 (16%) ранее не набирали необходимого количества баллов. При этом пять организаций получили финансирование проектов лишь с десятой попытки, три организации — с одиннадцатой, одна организация — с двенадцатой попытки. В конкурсный комитет также входят гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин (слева) и председатель экспертного совета конкурсов президентских грантов Андрей Клепач (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди победителей традиционно большинство проектов представлены региональными НКО — 1 717 (88,4%). А самыми популярными грантовыми направлениями конкурсе, стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (376 инициатив на 713 млн рублей), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (316 проектов на 711 млн) и «Сохранение исторической памяти» (253 проекта на 550 млн). Некоммерческие организации также привлекут 3,2 млрд рублей в качестве софинансирования. И могут реализовывать проекты уже с 1 февраля. У тех НКО, которые не победили в конкурсе, будет возможность получить ресурсы у себя в территории — на заседании координационного комитета конкурса 13 января было принято решение направить 2 млрд на софинансирование их поддержки на региональном уровне. Деньги получит 81 обратившийся за поддержкой субъект РФ, справившийся со своей работой в прошедшем году. Новость по теме В Кремле назвали обладателя самого крупного гранта от Путина Всего за пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей. С софинансированием региональных конкурсов получается 25 тысяч проектов на 47 млрд рублей. А с учетом собственного вклада победителей, на решение социальных проблем регионов направлено 83 млрд рублей. 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Победителями первого в этом году конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества стали 1 942 организации. На реализацию проектов они получат более четырех миллиардов рублей. Решение принято на заседании координационного комитета конкурса, сообщил 13 января его председатель, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции после заседания. «Чтобы претендовать на средства Фонда президентских грантов, проект должен менять к лучшему жизнь людей, все остальное вторично. Сейчас у нас [в конкурсе] 11 направлений, любой может найти подходящую нишу. Считаю, что люди, профессионально занимающиеся социальными некоммерческими организациями — это люди, готовые больше отдавать, чем брать. Это люди, которые посвящают свою жизнь помощи другим. Задача Фонда президентских грантов — помочь таким людям реализовать их социальное служение», — сказал Кириенко, передает «Газета.ru». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Фонда президентских грантов, самый большой объем финансирования (56 млн) выделен Русфонду на реализацию проекта «„Доставка жизни“ — помощь людям, нуждающимся в пересадке чужого костного мозга». В его рамках планирует найти доноров для 200 больных. Самый маленький грант (120 тысяч) получит проект «Ярославский джаз в лицах», во время которого будут организованы творческие встречи учащихся школ и музыкальных студий, студентов музыкальных, исторических, культурологических специальностей с музыкантами разных поколений. Среди победителей проект якутской общины «Урун кун» (Белое солнце) из села Саскылах, которое находится в 1,3 тыс. километров от Якутска. Там на грант в 250 тысяч рублей общественники будут проводить занятия для детей в рамках проекта «Кукольный театр сказки анабара». Всего в нынешнем, 12-м, конкурсе участвовали 10 484 проекта. Среди победителей треть организаций (639) номинировались впервые. 321 НКО (17% от всех победителей) выиграли с первой попытки, еще 318 (16%) ранее не набирали необходимого количества баллов. При этом пять организаций получили финансирование проектов лишь с десятой попытки, три организации — с одиннадцатой, одна организация — с двенадцатой попытки. Среди победителей традиционно большинство проектов представлены региональными НКО — 1 717 (88,4%). А самыми популярными грантовыми направлениями конкурсе, стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (376 инициатив на 713 млн рублей), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (316 проектов на 711 млн) и «Сохранение исторической памяти» (253 проекта на 550 млн). Некоммерческие организации также привлекут 3,2 млрд рублей в качестве софинансирования. И могут реализовывать проекты уже с 1 февраля. У тех НКО, которые не победили в конкурсе, будет возможность получить ресурсы у себя в территории — на заседании координационного комитета конкурса 13 января было принято решение направить 2 млрд на софинансирование их поддержки на региональном уровне. Деньги получит 81 обратившийся за поддержкой субъект РФ, справившийся со своей работой в прошедшем году. Всего за пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей. С софинансированием региональных конкурсов получается 25 тысяч проектов на 47 млрд рублей. А с учетом собственного вклада победителей, на решение социальных проблем регионов направлено 83 млрд рублей. 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.