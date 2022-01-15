15 января 2022

Жириновский заявил об ужесточении закона о QR-кодах. «Давайте усиливать»

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Карантинные меры предлагается усилить, т. к. в России ожидается распространение омикрон-штамма Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой усилить санитарный контроль в связи с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU.

«Надо принимать все те меры, которые рекомендуют специалисты. Что говорят врачи? Надо усиливать санитарный контроль? Давайте усиливать», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП».

Ранее политолог Екатерина Шульман сообщила, что Госдума не отказалась от закона о QR-кодах. Его рассмотрение планируется на следующей неделе, заявила Шульман. Также в Центре Гамалеи предупредили о скором доминировании «Омикрона». Новый штамм коронавируса станет доминирующим через несколько недель, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой усилить санитарный контроль в связи с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU. «Надо принимать все те меры, которые рекомендуют специалисты. Что говорят врачи? Надо усиливать санитарный контроль? Давайте усиливать», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП». Ранее политолог Екатерина Шульман сообщила, что Госдума не отказалась от закона о QR-кодах. Его рассмотрение планируется на следующей неделе, заявила Шульман. Также в Центре Гамалеи предупредили о скором доминировании «Омикрона». Новый штамм коронавируса станет доминирующим через несколько недель, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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