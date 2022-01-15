Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой усилить санитарный контроль в связи с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU.
«Надо принимать все те меры, которые рекомендуют специалисты. Что говорят врачи? Надо усиливать санитарный контроль? Давайте усиливать», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП».
Ранее политолог Екатерина Шульман сообщила, что Госдума не отказалась от закона о QR-кодах. Его рассмотрение планируется на следующей неделе, заявила Шульман. Также в Центре Гамалеи предупредили о скором доминировании «Омикрона». Новый штамм коронавируса станет доминирующим через несколько недель, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой усилить санитарный контроль в связи с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU. «Надо принимать все те меры, которые рекомендуют специалисты. Что говорят врачи? Надо усиливать санитарный контроль? Давайте усиливать», — заявил Жириновский в эфире «Радио КП». Ранее политолог Екатерина Шульман сообщила, что Госдума не отказалась от закона о QR-кодах. Его рассмотрение планируется на следующей неделе, заявила Шульман. Также в Центре Гамалеи предупредили о скором доминировании «Омикрона». Новый штамм коронавируса станет доминирующим через несколько недель, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.