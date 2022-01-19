В регионах РФ увеличили маткапитал и ввели новые выплаты на детей

Отдельные категории граждан России могут претендовать на новые выплаты и поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в январе 2022 года вступили в силу сразу несколько региональных законов, которые улучшат жить граждан. Так, в Якутии отдельные семьи получат новые выплаты, а в Бурятии для некоторых беременных ввели новую льготу.

В Якутии каждая семья при рождении или усыновлении ребенка, родившегося в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, получит единовременную выплату, сообщает «Российская газета». Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.

В Бурятии женщин, у которых беременность протекает сложно, будут отправлять в Республиканский перинатальный центр самолетом. Расходы на авиаперелет в Улан-Удэ и обратно беременным из группы высокого риска, постоянно проживающим на севере республики, компенсируют власти.

В Смоленской области ввели региональный материнский капитал. На этот год он составит 163 тысячи рублей. Выплату будут назначать при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января один раз.

В Ивановской области региональный студенческий маткапитал увеличился до 150 тысяч рублей. Выплату при рождении первенца получают семьи, где оба супруга учатся очно в колледже или вузе. При этом матери должно быть не более 24 лет.

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Медработникам Приморья, устроившимся на должности из перечня Минздрава, возместят фактические расходы на съем жилья, но не более 30 тысяч рублей.

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Ранее URA.RU сообщало, что с 1 февраля в РФ проиндексируют выплаты инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и военнослужащим с учетом уровня инфляции. В этом году коэффициент индексации пособий и компенсаций планируют установить на уровне 8,4%, передает Life . Повысят выплаты также для пострадавших от радиации после катастрофы на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Челябинская область), уточняет RT.