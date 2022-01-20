ФАС возбудила дело против компаний проекта «Росконтроль»

Против компаний, которые входят в проект «Росконтроль», возбудили дело. Об этом рассказал источник на рынке. Информацию подтвердили в службе.
В этом деле речь идет о возможном нарушении закона о конкуренции. «Росконтроль» с 2020 года использует одноименный знак качества. Потребители могут подумать, что продукцию оценил государственный регулятор, хотя это не так, передают «Известия».
Ранее в службу ФАС поступила жалоба от «Объединения потребителей Росси», в которой было указано, что изготовитель молочной продукции «Чистая линия» использует на своих упаковках знак качества от системы независимого контроля качества, на котором написано «Росконтроль». При этом речь идет о добровольной системе оценки товаров, и государство никак образом не участвует в деятельности проекта. В ФАС подчеркнули, что это может вызывать несправедливую конкуренцию между производителями товаров, а также вводить в заблуждение покупателей.
Антимонопольная служба направила в «Росконтроль» предупреждение, в котором потребовала убрать приставку «рос-» из названия. Так как данное заявление было проигнорировано, было возбуждено дело против трех компаний, работающих над проектом: НО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» и АО «Агентство «РК-Медиа» (администратор интернет-сайта «Росконтроль»).
Ранее ФАС намеревалась проверить деятельность маркетплейсов на проблемы доступа к программам и взаимодействий участников между собой. В службе уточнили, что нет весомых оснований проводить полноценные проверки маркетплейсов и экосистем. По словам представителей российских маркетплейсов, таких, как Wildberries и «Яндекс.Маркет», их взаимодействие с поставщиками строится удобным для всех способом, по прозрачным и единым правилам.
Против компаний, которые входят в проект «Росконтроль», возбудили дело. Об этом рассказал источник на рынке. Информацию подтвердили в службе. В этом деле речь идет о возможном нарушении закона о конкуренции. «Росконтроль» с 2020 года использует одноименный знак качества. Потребители могут подумать, что продукцию оценил государственный регулятор, хотя это не так, передают «Известия». Ранее в службу ФАС поступила жалоба от «Объединения потребителей Росси», в которой было указано, что изготовитель молочной продукции «Чистая линия» использует на своих упаковках знак качества от системы независимого контроля качества, на котором написано «Росконтроль». При этом речь идет о добровольной системе оценки товаров, и государство никак образом не участвует в деятельности проекта. В ФАС подчеркнули, что это может вызывать несправедливую конкуренцию между производителями товаров, а также вводить в заблуждение покупателей. Антимонопольная служба направила в «Росконтроль» предупреждение, в котором потребовала убрать приставку «рос-» из названия. Так как данное заявление было проигнорировано, было возбуждено дело против трех компаний, работающих над проектом: НО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» и АО «Агентство «РК-Медиа» (администратор интернет-сайта «Росконтроль»). Ранее ФАС намеревалась проверить деятельность маркетплейсов на проблемы доступа к программам и взаимодействий участников между собой. В службе уточнили, что нет весомых оснований проводить полноценные проверки маркетплейсов и экосистем. По словам представителей российских маркетплейсов, таких, как Wildberries и «Яндекс.Маркет», их взаимодействие с поставщиками строится удобным для всех способом, по прозрачным и единым правилам.