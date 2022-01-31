Виктор Мережко отказывался ехать в больницу, несмотря на признаки коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сценарист Виктор Мережко отказывался ехать в больницу и занимался самолечением, несмотря на симптомы коронавируса. Об этом рассказала его дочь Мария.

Первые признаки болезни у Виктора Мережко появились еще в декабре, рассказала его дочь в интервью «Комсомольской правде». Однако сценарист и режиссер отказывался обращаться к врачам и утверждал, что это «обычная простуда». Заставить отца ехать в больницу удалось только его сыну Ивану.

«Он заходил к отцу, видел, как тот задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа хитрил и скрывал это. Но переломить нежелание отца ехать в больницу не мог, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%», — поделилась дочь сценариста.

Мережко отправили в реанимацию, где врачи за неделю смогли очистить ему легкие до 65%. Медики делали оптимистичные прогнозы, но неожиданно у сценариста отказала нога. Было принято решение делать срочную операцию под общим наркозом.

«После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — рассказала Мария.

Виктор Мережко был автором сценариев к 50 фильмам и сериалам и 12 мультфильмам. Также он является режиссером многосерийного фильма «Сонька — Золотая ручка», в котором сам сыграл. Сценарист и режиссер умер 30 января от осложнений коронавируса. В июле 2021 года сценарист во время беседы с «Царьградом» открыто выступил против массовой принудительной вакцинации от коронавируса.

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