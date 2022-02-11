В Кремле объяснили дистанцию Путина и Макрона на переговорах

11 февраля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дистанция на переговорах зависит от личных «правил» политиков, заявил Песков Фото: сайт президента России kremlin.ru Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве 7 февраля пришлось проводить за столом длиной четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о большой дистанции в ходе переговоров. «Некоторые лидеры следуют своим правилам. И они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, это мировая практика., но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. Тогда применяется большое расстояние. Если медики двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, тогда есть возможность таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт. Все относятся к этому с пониманием. Здесь нет никакой политики. Это никоим образом не мешает проведению переговоров», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что с некоторыми гостями Путин общается совсем рядом, «сидя перед камином в представительском кабинете», «обмениваются рукопожатиями». С другими переговоры проходят за длинным столом, на расстоянии порядка шести метров. Все зависит от личных «правил» политиков и их желания или отказа сдавать ПЦР-тесты. 7 февраля состоялись переговоры Путина и Макрона. Сообщалось, что встреча проводилась за длинным столом, потому что французский глава отказался сдавать российский тест на коронавирус из-за нежелания допустить утечку своего ДНК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве 7 февраля пришлось проводить за столом длиной четыре метра из-за отказа французского лидера сдавать ПЦР-тест. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о большой дистанции в ходе переговоров. «Некоторые лидеры следуют своим правилам. И они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, это мировая практика., но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. Тогда применяется большое расстояние. Если медики двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, тогда есть возможность таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт. Все относятся к этому с пониманием. Здесь нет никакой политики. Это никоим образом не мешает проведению переговоров», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что с некоторыми гостями Путин общается совсем рядом, «сидя перед камином в представительском кабинете», «обмениваются рукопожатиями». С другими переговоры проходят за длинным столом, на расстоянии порядка шести метров. Все зависит от личных «правил» политиков и их желания или отказа сдавать ПЦР-тесты. 7 февраля состоялись переговоры Путина и Макрона. Сообщалось, что встреча проводилась за длинным столом, потому что французский глава отказался сдавать российский тест на коронавирус из-за нежелания допустить утечку своего ДНК.