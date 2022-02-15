В соцсетях поддержали заплакавшую после выступления Валиеву. «Железная фея»

15 февраля 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

В соцсетях обвинили МОК и WADA в слезах Камилы Валиевой Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Пользователи социальных сетей поздравили российскую фигуристку Камилу Валиеву с победой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 81,16 балла. Слова поддержки Валиевой высказали и депутаты Госдумы. Ситуацию с допинговым скандалом вокруг девушки они назвали «настоящей спортивной драмой», которую никто не ждал. В короткой программе по фигурному катанию российская фигуристка заняла первое место. Несмотря на ошибку во время первого прыжка она набрала 81,16 балла. С ледовой арены Валиева уходила со слезами на глазах. Ранее Валиева вернулась к соревнованиям на зимней Олимпиаде в Пекине после короткого отстранения. Спортсменка оказалась в центре допингового скандала — в ее пробе, взятой до Игр-2022 в декабре 2021 года, обнаружили триметазидин. Данное лекарство входит в список запрещенных для спортсменов. Разбирательство по данному вопросу еще не закончено, но Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил Валиевой вернуться к соревнованиям из-за статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. Депутаты Госдумы поддержали фигуристку. Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенянкина в своем аккаунте в Instagram восхитилась стойкостью Валиевой. «Представьте, вам 15 лет, и вы стоите один против всего мира, защищая честь своей Родины. Скажите честно, вы бы выстояли? Вы бы справились? А маленькая, хрупкая Камила Валиева уже несколько дней держит удар», — написала депутат. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на своей странице в Instagram пожелал фигуристке «стойкости духа». А член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев назвал ситуацию вокруг Валиевой «настоящей спортивной драмой, которую мы не ждали». В поддержку российской спортсменки также выступила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерине Харченко. «У нас нет сомнений, что все ее результаты совершенно легитимны», — написала она в своем Instagram. В социальных сетях также порадовались победе Валиевой. Кроме того, пользователей возмутили слезы спортсменки после выступления. Многие из комментаторов возложили вину за них на Международный олимпийский комитет и WADA. Twitter Twitter Вконтакте Twitter Вконтакте Telegram Вконтакте Twitter Вконтакте Twitter Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей поздравили российскую фигуристку Камилу Валиеву с победой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 81,16 балла. Слова поддержки Валиевой высказали и депутаты Госдумы. Ситуацию с допинговым скандалом вокруг девушки они назвали «настоящей спортивной драмой», которую никто не ждал. В короткой программе по фигурному катанию российская фигуристка заняла первое место. Несмотря на ошибку во время первого прыжка она набрала 81,16 балла. С ледовой арены Валиева уходила со слезами на глазах. Ранее Валиева вернулась к соревнованиям на зимней Олимпиаде в Пекине после короткого отстранения. Спортсменка оказалась в центре допингового скандала — в ее пробе, взятой до Игр-2022 в декабре 2021 года, обнаружили триметазидин. Данное лекарство входит в список запрещенных для спортсменов. Разбирательство по данному вопросу еще не закончено, но Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил Валиевой вернуться к соревнованиям из-за статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. Депутаты Госдумы поддержали фигуристку. Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенянкина в своем аккаунте в Instagram восхитилась стойкостью Валиевой. «Представьте, вам 15 лет, и вы стоите один против всего мира, защищая честь своей Родины. Скажите честно, вы бы выстояли? Вы бы справились? А маленькая, хрупкая Камила Валиева уже несколько дней держит удар», — написала депутат. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на своей странице в Instagram пожелал фигуристке «стойкости духа». А член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев назвал ситуацию вокруг Валиевой «настоящей спортивной драмой, которую мы не ждали». В поддержку российской спортсменки также выступила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерине Харченко. «У нас нет сомнений, что все ее результаты совершенно легитимны», — написала она в своем Instagram. В социальных сетях также порадовались победе Валиевой. Кроме того, пользователей возмутили слезы спортсменки после выступления. Многие из комментаторов возложили вину за них на Международный олимпийский комитет и WADA.