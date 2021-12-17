В «Госуслугах» рассказали, как взять льготную ипотеку не один раз

Только один раз можно взять сельскую и дальневосточную ипотеки, предупредили «Госулуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Портал «Госуслуги» напомнил россиянам, что некоторые виды льготной ипотеки можно брать по несколько раз. Например, количество кредитов не ограничено по программам «Ипотека под 7% для граждан РФ» и «Семейная ипотека под 6%». Для остальных видов льготных займов установлен лимит.

«В разных программах ипотеки с господдержкой есть свои условия. Ипотека под 7% для граждан РФ — количество кредитов не ограничено условиями программы. Дальневосточная ипотека под 2% — можно взять только один раз», — сообщается в официальном telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Количество кредитов ограничено по нескольким программам льготной ипотеки. Например, сельскую ипотеку до 3% можно взять только один раз. Субсидию для многодетных семей в размере 450 000 рублей также можно потратить только на один займ на покупку квартиры. Если остался неиспользованный остаток — его нельзя направить на погашение других кредитов. Выплата для молодых семей на покупку жилья также предоставляется только один раз.

Это правило не распространяется на материнский капитал. Он ограничен только суммой, которую можно направить на погашении одной или нескольких ипотек.

Ранее стало известно, что программу сельской ипотеки могут изменить с 2022 года. В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что из нее исключат покупку недвижимости в многоквартирных домах. Планируется, что измененная программа будет стимулировать строительство индивидуальных жилых домов.