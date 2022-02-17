Россиянам предрекли рост доходов после поручения Путина 18 февраля 2022 в 02:13 Размер текста - 17 + Ожидается существенный рост доходов россиян, сообщил Сигал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям», комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5% Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям», комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5% Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям