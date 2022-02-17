17 февраля 2022

Россиянам предрекли рост доходов после поручения Путина

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Ожидается существенный рост доходов россиян, сообщил Сигал Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям», комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5%

Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком.

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Вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Об этом сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — заявил Сигал «Известиям», комментируя поручение Путина о необходимости роста доходов граждан на 2,5% Ранее сообщалось, что президент РФ выступил с поручением повысить располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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