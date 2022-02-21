Владимира Путина назвали утонченным человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин — утонченный человек, который всегда контролирует ситуацию. Об этом на онлайн сессии центра The National Interest в эфире телеканала C-SPAN заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео.

«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал. И мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами, но никогда не должны недооценивать то, что он делает все, чтобы демонстрировать способность все контролировать», — передает его слова telegram-канал «Соловьев».

Также, по мнению Помпео, у Путина есть глубокое желание быть главным. Можно не соглашаться с тем, что делает российский лидер, однако, как считает экс-глава ЦРУ, все преследуемые им интересы разумны для России, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее бывший госсекретарь США заявлял, что Путин видит в главе США Джо Байдене слабость, когда тот просит предотвратить кибератаки. Это также касается неготовности последнего проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ.