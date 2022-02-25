Центробанк снял ограничение на стоимость потребительского кредита

25 февраля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Центробанке хотят увеличить возможности кредиторов при работе с клиентами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центробанк РФ приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита до 30 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок сохранится и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам», — говорится в сообщении ЦБ. Ранее экономисты сообщили, что в ближайшее время ключевая ставка Центробанка может вырасти до 15%. Для стабилизации экономики после обвала курса рубля в Банке России приняли решение запретить проводить краткосрочные операции на фондовом рынке. В ЦБ также начали проводить интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита до 30 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок сохранится и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам», — говорится в сообщении ЦБ. Ранее экономисты сообщили, что в ближайшее время ключевая ставка Центробанка может вырасти до 15%. Для стабилизации экономики после обвала курса рубля в Банке России приняли решение запретить проводить краткосрочные операции на фондовом рынке. В ЦБ также начали проводить интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.