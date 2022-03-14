Глава ВЦИОМ назвал два главных страха россиян на фоне санкций

Главными страхами жителей России на фоне санкций стали безработица и инфляция. Об этом журналистам рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
«Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент», — рассказал Федоров изданию «Известия».
По мнению Валерия Федорова, гражданам России придется искать аналоги для товаров, которые исчезнут с рынка. Также он рекомендует тем, кто планирует покупать новую машину, задуматься о транспорте с пробегом.
Главными страхами жителей России на фоне санкций стали безработица и инфляция. Об этом журналистам рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент», — рассказал Федоров изданию «Известия». По мнению Валерия Федорова, гражданам России придется искать аналоги для товаров, которые исчезнут с рынка. Также он рекомендует тем, кто планирует покупать новую машину, задуматься о транспорте с пробегом. URA.RU ранее сообщало, что тайваньская компания Asus приняла решение прекратить бизнес в России. Помимо этого США и страны Евросоюза приняли против России масштабные экономические санкции из-за спецоперации на Украине. В Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые уходят из России, пишет «Национальная служба новостей».