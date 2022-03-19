Global Times: США пытаются вбить клин между Пекином и Москвой

19 марта 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

В Китае считают, что США хотят дестабилизировать отношения Москвы и Пекина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Об этом пишет китайская газета Global Times. Автор статьи раскритиковал попытки США заставить КНР оказать давление на Россию в период спецоперации. «Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений», — пишет автор статьи GT. Если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон, считает он. «Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?» — заключил журналист. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Об этом пишет китайская газета Global Times. Автор статьи раскритиковал попытки США заставить КНР оказать давление на Россию в период спецоперации. «Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений», — пишет автор статьи GT. Если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон, считает он. «Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?» — заключил журналист. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.