Экс-советник Трампа назвал главную ошибку США и НАТО

20 марта 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Заявления американских властей о том, что войска США и НАТО не намерены вмешиваться в возможный конфликт между Россией и Украиной, поспособствовали началу военной спецоперации РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. «На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала [американский] президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск», — передает слова Джона Болтона РИА «Новости». По его мнению, для безопасности Украины и всего мира было бы лучше, если бы Байден не отвечал на вопросы о возможном развертывании западных войск. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что НАТО не собирается помогать Украине из-за угрозы начала третьей мировой войны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщала, что США не намереваются отправлять войска на Украину и тем более воевать с Россией. В ООН заявили, что вопрос об отправке миротворцев на Украину не обсуждается.