Псаки: США не намерены воевать против России

11 марта 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Джен Псаки отрицает, что у США есть намерение отправить военных на Украину и воевать против России Фото: unsplash.com США не собираются отправлять свои войска на Украину и тем более воевать с Россией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — подчеркнула она в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC. Политик отрицала подготовку химических и биологических оружий со стороны Вашингтона. Псаки подчеркнула, что такие возможности есть у России. По словам представителя Белого дома, намерения президента США Джо Байдена по поводу отправки американских военных воевать на Украине против РФ не изменились. При этом она сообщила, что не будет вдаваться в детали разведывательной операции. Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в трансляции рассказала, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям. На это обвинение Джен Псаки ответила, что США не занимается разработкой подобного оружия ни на территории Украины, ни где-либо еще. Несмотря на ее заявление, Минобороны РФ раскрыло, сколько Америка заплатила украинским ученым за разработку отравляющих веществ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не собираются отправлять свои войска на Украину и тем более воевать с Россией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — подчеркнула она в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC. Политик отрицала подготовку химических и биологических оружий со стороны Вашингтона. Псаки подчеркнула, что такие возможности есть у России. По словам представителя Белого дома, намерения президента США Джо Байдена по поводу отправки американских военных воевать на Украине против РФ не изменились. При этом она сообщила, что не будет вдаваться в детали разведывательной операции. Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в трансляции рассказала, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям. На это обвинение Джен Псаки ответила, что США не занимается разработкой подобного оружия ни на территории Украины, ни где-либо еще. Несмотря на ее заявление, Минобороны РФ раскрыло, сколько Америка заплатила украинским ученым за разработку отравляющих веществ.