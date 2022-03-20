Экономист: доллар прошел «точку невозврата». Идет поиск его замены

21 марта 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Эксперт считает, что экономика США достигла максимум по государственному долгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 «Точка невозврата» для доллара пройдена, уже активно идет поиск его замены. Об этом сообщил экономист Егор Клопенко. «Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», — убежден Клопенко, передает «Прайм». Он считает, что нельзя недооценивать последствия от блокировки российских активов на Западе в размере 300 миллиардов долларов. По мнению специалиста, «2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США». Егор Клопенко напомнил о том, что за последние недели о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах объявили сразу несколько стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. В ответ на это США и западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Так, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами ЦБ РФ. Кроме того, совместно с США, Великобританией и Канадой он договорился заморозить все его активы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Точка невозврата» для доллара пройдена, уже активно идет поиск его замены. Об этом сообщил экономист Егор Клопенко. «Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», — убежден Клопенко, передает «Прайм». Он считает, что нельзя недооценивать последствия от блокировки российских активов на Западе в размере 300 миллиардов долларов. По мнению специалиста, «2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США». Егор Клопенко напомнил о том, что за последние недели о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах объявили сразу несколько стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. В ответ на это США и западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Так, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами ЦБ РФ. Кроме того, совместно с США, Великобританией и Канадой он договорился заморозить все его активы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы.