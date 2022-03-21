ЕС послушался Зеленского, призвавшего отказаться от нефти из РФ

Евросоюз может запретить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар. Действия ЕС стали ответом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского запретить торговать с РФ, в том числе, нефтепродуктами.
«Мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — приводите слова Логара РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что без торговли с Германией у России не будет денег, пишет «Национальная служба новостей». Он также призвал Германию закрыть порты для России, отмечает «Царьград». В обращении к жителям Германии, которое опубликовано в официальном telegram-канале Зеленского, также содержится призыв отказаться от поставок товаров в Россию.
США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как российские власти объявили о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Ограничения коснулись как экономического, так и банковского сектора. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.
Евросоюз может запретить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар. Действия ЕС стали ответом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского запретить торговать с РФ, в том числе, нефтепродуктами. «Мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — приводите слова Логара РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что без торговли с Германией у России не будет денег, пишет «Национальная служба новостей». Он также призвал Германию закрыть порты для России, отмечает «Царьград». В обращении к жителям Германии, которое опубликовано в официальном telegram-канале Зеленского, также содержится призыв отказаться от поставок товаров в Россию. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как российские власти объявили о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Ограничения коснулись как экономического, так и банковского сектора. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.