ЕС послушался Зеленского, призвавшего отказаться от нефти из РФ

21 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Евросоюз может отказаться от российской нефти после слов украинского лидера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз может запретить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар. Действия ЕС стали ответом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского запретить торговать с РФ, в том числе, нефтепродуктами. «Мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — приводите слова Логара РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что без торговли с Германией у России не будет денег, пишет «Национальная служба новостей». Он также призвал Германию закрыть порты для России, отмечает «Царьград». В обращении к жителям Германии, которое опубликовано в официальном telegram-канале Зеленского, также содержится призыв отказаться от поставок товаров в Россию. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как российские власти объявили о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Ограничения коснулись как экономического, так и банковского сектора. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз может запретить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар. Действия ЕС стали ответом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского запретить торговать с РФ, в том числе, нефтепродуктами. «Мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — приводите слова Логара РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что без торговли с Германией у России не будет денег, пишет «Национальная служба новостей». Он также призвал Германию закрыть порты для России, отмечает «Царьград». В обращении к жителям Германии, которое опубликовано в официальном telegram-канале Зеленского, также содержится призыв отказаться от поставок товаров в Россию. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как российские власти объявили о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Ограничения коснулись как экономического, так и банковского сектора. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.