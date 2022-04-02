Нацбатальоны отбирают у мирного населения в Донбассе гумпомощь

03 апреля 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Участники нацбатальонов отбирают гумпомощь у мирных жителей в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты из украинский батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей Донбасса. Об этом завила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. По ее словам, участники нацбатальонов также выгоняли людей из подвалов во время боев. «Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», — передает РИА «Новости» слова Сердюковой. По словам омбудсмена, представители нацбатов и украинские силовики в Северодонецке, Рубежном и Кременной выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ. «Они, не стесняясь, заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — подытожила она. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Он подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Одна из целей спецоперации — избавление населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Однако задачи оккупировать соседнюю страну у российской армии нет. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

Националисты из украинский батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей Донбасса. Об этом завила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. По ее словам, участники нацбатальонов также выгоняли людей из подвалов во время боев. «Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», — передает РИА «Новости» слова Сердюковой. По словам омбудсмена, представители нацбатов и украинские силовики в Северодонецке, Рубежном и Кременной выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ. «Они, не стесняясь, заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — подытожила она. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Он подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Одна из целей спецоперации — избавление населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Однако задачи оккупировать соседнюю страну у российской армии нет. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».