Политолог раскрыл договоренности Украины и РФ по Крыму

04 апреля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Россия и Украина пока не будут обсуждать вопрос о Крыме, ДНР и ЛНР Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о статусе Крыма, ДНР и ЛНР выведен из темы переговоров России и Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он отметил, что стороны близки к закреплению территориальных вопросов документально. «Из этих переговоров можно заключить, что на данном этапе вопрос Крыма выведен из периметра. Мы видим заявление представителя РФ в переговорной группе Владимира Мединского о том, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна. Что касается отдельно Крыма, то тут нужно обратиться к Конституции, по которой любой госслужащий, который будет рассматривать вопросы о пересмотре границ, практически нарушает законодательство конституционного уровня. И второе, идет обсуждение о распространении международных гарантий безопасности на территории ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя. То есть никакая из третьих стран не имеет право вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений и ни одна из их сторон не может применять никакие силовые методы для разрешения претензий на территорию», — заявил Петр Кирьян. Политолог подчеркнул, что стороны близки к закреплению территориальных вопросов документально. «Если мы говорим о Крыме, о возможности ДНР, ЛНР фиксироваться в каких-то границах, которые еще обсуждаются, и вести на определенном уровне собственную политику, осуществляя собственный выбор, то, я думаю, мы близки к тому, что позиции стран в этой части будут почти едины. И в каких-то итоговых документах они будут проговорены, а может быть в чем-то скорректированы», — добавил Кирьян. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Целями ее являются денацификация и демилитаризация Украины, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва и Киев уже продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вопрос о статусе Крыма, ДНР и ЛНР выведен из темы переговоров России и Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он отметил, что стороны близки к закреплению территориальных вопросов документально. «Из этих переговоров можно заключить, что на данном этапе вопрос Крыма выведен из периметра. Мы видим заявление представителя РФ в переговорной группе Владимира Мединского о том, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна. Что касается отдельно Крыма, то тут нужно обратиться к Конституции, по которой любой госслужащий, который будет рассматривать вопросы о пересмотре границ, практически нарушает законодательство конституционного уровня. И второе, идет обсуждение о распространении международных гарантий безопасности на территории ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя. То есть никакая из третьих стран не имеет право вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений и ни одна из их сторон не может применять никакие силовые методы для разрешения претензий на территорию», — заявил Петр Кирьян. Политолог подчеркнул, что стороны близки к закреплению территориальных вопросов документально. «Если мы говорим о Крыме, о возможности ДНР, ЛНР фиксироваться в каких-то границах, которые еще обсуждаются, и вести на определенном уровне собственную политику, осуществляя собственный выбор, то, я думаю, мы близки к тому, что позиции стран в этой части будут почти едины. И в каких-то итоговых документах они будут проговорены, а может быть в чем-то скорректированы», — добавил Кирьян. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Целями ее являются денацификация и демилитаризация Украины, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва и Киев уже продвинулись в вопросе нейтрального статуса Украины на переговорах.