По данным переговорщиков, офис Зеленского фактически отказался от Херсонской области Украины. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Качовка Павел Филипчук. Боевик «Айдара» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) рассказал о подготовке плана нападения ВСУ на Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 апреля.
Вооруженные силы Украины готовили наступление на территорию Россию в марте этого года. Украинских боевиков перед захватом деревни Старомарьевка обучали литовские военные. Наступательные планы Украины подтвердил допрашиваемый боевик нацбатальона «Айдар».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении большей части Мариуполя. Сейчас для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи, добавил глава Чечни.
Росгвардия уничтожила диверсионную группу националистов, местоположение которых выдали местные жители поселка. Как сообщает Минобороны РФ, спецназовцам также удалось ликвидировать цех по производству боеприпасов в Киевской области.
Переговоры между делегациями России и Украины разделились на четыре основные направления, сообщили два компетентных источника «Ведомостей». Сейчас на переговорах обсуждается размер украинской армии, ее устройство и границы, а также внеблоковый статус страны. Обсуждение внеблокового статуса Украины предполагает вопрос возможности ее вступления в НАТО.
Россия запросила проведение 4 апреля экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения провокации украинских радикалов в Буче, сообщает МК. Ранее Минобороны РФ назвало заявление о «массовых убийствах» в Буче фейком и очередной провокацией киевского режима.
Российский журналист получил пулевое ранение, пытаясь вызволить товарищей из засады украинских националистов. О подвиге Родиона Северьянова рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Другой раненный солдат, сержант Михаил Персаев, обеспечил безопасность маршрута ВС РФ, уничтожив украинского снайпера и двух боевиков из группы прикрытия.
По данным переговорщиков, офис Зеленского фактически отказался от Херсонской области Украины. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Качовка Павел Филипчук. Боевик «Айдара» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) рассказал о подготовке плана нападения ВСУ на Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 апреля.