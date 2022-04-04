04 апреля 2022

Киев отказался от своей области, нацисты планировали войну с РФ. Главное о спецоперации на 4 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Украинские националисты готовились к наступлению на территорию РФ в марте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По данным переговорщиков, офис Зеленского фактически отказался от Херсонской области Украины. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Качовка Павел Филипчук. Боевик «Айдара» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) рассказал о подготовке плана нападения ВСУ на Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 апреля.

  • Вооруженные силы Украины готовили наступление на территорию Россию в марте этого года. Украинских боевиков перед захватом деревни Старомарьевка обучали литовские военные. Наступательные планы Украины подтвердил допрашиваемый боевик нацбатальона «Айдар».
  • Подразделения ДНР продвинулись вперед, освободив поселок Новобахмутовка. В Минобороны РФ заявили, что в ходе боя была уничтожена рота 25-й бригады ВДВ ВСУ.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении большей части Мариуполя. Сейчас для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи, добавил глава Чечни.
  • Росгвардия уничтожила диверсионную группу националистов, местоположение которых выдали местные жители поселка. Как сообщает Минобороны РФ, спецназовцам также удалось ликвидировать цех по производству боеприпасов в Киевской области.
  • Переговоры между делегациями России и Украины разделились на четыре основные направления, сообщили два компетентных источника «Ведомостей». Сейчас на переговорах обсуждается размер украинской армии, ее устройство и границы, а также внеблоковый статус страны. Обсуждение внеблокового статуса Украины предполагает вопрос возможности ее вступления в НАТО.
  • Россия запросила проведение 4 апреля экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения провокации украинских радикалов в Буче, сообщает МК. Ранее Минобороны РФ назвало заявление о «массовых убийствах» в Буче фейком и очередной провокацией киевского режима.
  • Российский журналист получил пулевое ранение, пытаясь вызволить товарищей из засады украинских националистов. О подвиге Родиона Северьянова рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Другой раненный солдат, сержант Михаил Персаев, обеспечил безопасность маршрута ВС РФ, уничтожив украинского снайпера и двух боевиков из группы прикрытия.

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По данным переговорщиков, офис Зеленского фактически отказался от Херсонской области Украины. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Качовка Павел Филипчук. Боевик «Айдара» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) рассказал о подготовке плана нападения ВСУ на Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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