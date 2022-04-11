Захарова: слепая русофобия серьезно угрожает Западу

12 апреля 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Захарова: агитируя на борьбу с Россией, Европа и США упускают последствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа и США упускают последствия борьбы с Россией, подчиняя свои решения слепой русофобской логике. Такое предположение сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя „добровольцам“ (считай, наемникам), наши европейские и американские „партнеры“ по уже не доброй традиции не просчитывают последствий, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, даже если они в перспективе будут угрожать им самим», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, показательной является история бывшего американского солдата, ветерана войн в Ираке и Афганистане Крейга Лэнга, уволенного из армии по причине посттравматического стрессового расстройства. Она напомнила, что в 2015-м году он отправился в Донбасс воевать в рядах «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), откуда год спустя его тоже выгоняют. Захарова считает, что «Активисты», которые не сбегут в первые же дни, пройдут подготовку и останутся в рядах украинских парамилитарных формирований, сражаясь плечом к плечу с отъявленными нацистами, вернутся домой напитанными человеконенавистнической идеологией боевиками. Все потому что они привыкли к насилию и умеют обращаться с оружием, уточнила она. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европа и США упускают последствия борьбы с Россией, подчиняя свои решения слепой русофобской логике. Такое предположение сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя „добровольцам“ (считай, наемникам), наши европейские и американские „партнеры“ по уже не доброй традиции не просчитывают последствий, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, даже если они в перспективе будут угрожать им самим», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, показательной является история бывшего американского солдата, ветерана войн в Ираке и Афганистане Крейга Лэнга, уволенного из армии по причине посттравматического стрессового расстройства. Она напомнила, что в 2015-м году он отправился в Донбасс воевать в рядах «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), откуда год спустя его тоже выгоняют. Захарова считает, что «Активисты», которые не сбегут в первые же дни, пройдут подготовку и останутся в рядах украинских парамилитарных формирований, сражаясь плечом к плечу с отъявленными нацистами, вернутся домой напитанными человеконенавистнической идеологией боевиками. Все потому что они привыкли к насилию и умеют обращаться с оружием, уточнила она. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.