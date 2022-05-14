Global Times: ультиматум Путина пошатнул роль доллара

Ультиматум России по газу стабилизировал рубль, заявили в Китае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Ультиматум президента РФ Владимира Путина об оплате газа рублями ударил по доллару как главной валюте в мировой торговле. Об этом заявила китайская газета Global Times.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании рублей в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в „недружественные страны и регионы“ пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. Этот шаг быстро стабилизировал обменный курс рубля, который теперь вернулся к досанкционному уровню», — пишет Global Times.

Продажа газа за рубли оказывает сдерживающий эффект на Европу и США, потому что в Евросоюзе зависят от российского экспорта нефти и природного газа. Россия объявила об отмене уплаты «патентных сборов» для недружественных стран и запретила экспорт пшеницы и удобрений. Также РФ заявила о национализации компаний США и Европы, которые пытались конфисковать российские счеты и активы. Россия входит в список 14 крупнейших стран мира, поэтому нельзя недооценивать ее экономическую мощь, отмечает издание. «Эти целенаправленные контрмеры показывают, что Россия полностью готова к санкциям США и ЕС, имеет тщательный и систематический план реагирования и полный набор контрмер», — передает Global Times.

США, страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин ввел оплату газа рублями для недружественных стран. Эту инициативу одобрили 76% россиян, 27% из них заявили, что решение укрепит рубль, выяснил ВЦИОМ. Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов допустил, что доллар в текущей ситуации может стоить и 50, и 30 рублей, пишут «Дни.ру» со ссылкой на RT.

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