«Известия»: в РФ появится новый налог на покупку авиабилетов

25 мая 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли. «Минтранс совместно с АО „ТКП“ (бывшая „Транспортная клиринговая палата“ — прим. URA.RU) и госпоркорацией „Ростех“ обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров», — пишут «Известия». По информации издания, фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций. В частности, при банкротстве авиакомпании пассажиров смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов: средства будут поступать в фонд путем перераспределения компонентов стоимости перевозки. «Величина [сбора —] в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета», — пояснили авторы. С началом спецоперации на Украине Росавиация приостановила перелеты по южным направлениям. Были закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов юга РФ. В последний раз режим закрытого неба продлили до 31 мая. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка отечественных авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров. Он поручил обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы.

Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли. «Минтранс совместно с АО „ТКП“ (бывшая „Транспортная клиринговая палата“ — прим. URA.RU) и госпоркорацией „Ростех“ обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров», — пишут «Известия». По информации издания, фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций. В частности, при банкротстве авиакомпании пассажиров смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов: средства будут поступать в фонд путем перераспределения компонентов стоимости перевозки. «Величина [сбора —] в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета», — пояснили авторы. С началом спецоперации на Украине Росавиация приостановила перелеты по южным направлениям. Были закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов юга РФ. В последний раз режим закрытого неба продлили до 31 мая. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка отечественных авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров. Он поручил обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы.