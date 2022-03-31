Путин предостерег авиакомпании РФ от повышения цен на билеты

31 марта 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров, заявил Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка отечественных авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров. Он поручил обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы. «Поддержка российских авиакомпаний не должна быть за счет пассажиров. Надо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы», — заявил Путин он на совещании по авиаотрасли, трансляция которой велась на «России 24». Также президент заявил, что объем авиаперевозок в России в 2022 году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом. «Надо перевезти не менее 100 млн человек. А также следует субсидировать российские авиакомпании в объеме примерно 100 млрд рублей», — сказал российский лидер. В последний месяц в России массово задерживают или отменяют авиарейсы. В конце февраля сообщалось, что аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи перестали принимать на посадку пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка отечественных авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров. Он поручил обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы. «Поддержка российских авиакомпаний не должна быть за счет пассажиров. Надо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег, потраченных на несостоявшиеся авиарейсы», — заявил Путин он на совещании по авиаотрасли, трансляция которой велась на «России 24». Также президент заявил, что объем авиаперевозок в России в 2022 году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом. «Надо перевезти не менее 100 млн человек. А также следует субсидировать российские авиакомпании в объеме примерно 100 млрд рублей», — сказал российский лидер. В последний месяц в России массово задерживают или отменяют авиарейсы. В конце февраля сообщалось, что аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи перестали принимать на посадку пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине.