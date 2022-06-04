04 июня 2022

Лавров заявил о грубом ответе НАТО по вступлению Украины в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, гримаса
Лавров заявил, что в НАТО во вопросу вступления Украины ответили «достаточно грубо» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — сообщил глава МИД. Об ответе НАТО он рассказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Ранее Украина решила вступить в альянс де-факто, а не де-юре. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Киев обманули, когда пообещали ему возможное членство в организации. До начала спецоперации на Украине Россия просила НАТО и США предоставить гарантии безопасности, в числе которых было требование не включать Украину в состав альянса, но стороны отказались идти навстречу России.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — сообщил глава МИД. Об ответе НАТО он рассказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Ранее Украина решила вступить в альянс де-факто, а не де-юре. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Киев обманули, когда пообещали ему возможное членство в организации. До начала спецоперации на Украине Россия просила НАТО и США предоставить гарантии безопасности, в числе которых было требование не включать Украину в состав альянса, но стороны отказались идти навстречу России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...