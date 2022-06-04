Лавров заявил о грубом ответе НАТО по вступлению Украины в альянс

05 июня 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что в НАТО во вопросу вступления Украины ответили «достаточно грубо» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — сообщил глава МИД. Об ответе НАТО он рассказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Ранее Украина решила вступить в альянс де-факто, а не де-юре. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Киев обманули, когда пообещали ему возможное членство в организации. До начала спецоперации на Украине Россия просила НАТО и США предоставить гарантии безопасности, в числе которых было требование не включать Украину в состав альянса, но стороны отказались идти навстречу России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — сообщил глава МИД. Об ответе НАТО он рассказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Ранее Украина решила вступить в альянс де-факто, а не де-юре. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Киев обманули, когда пообещали ему возможное членство в организации. До начала спецоперации на Украине Россия просила НАТО и США предоставить гарантии безопасности, в числе которых было требование не включать Украину в состав альянса, но стороны отказались идти навстречу России.