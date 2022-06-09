Кремль оценил назначение чиновников из РФ на высокие посты в ЛДНР

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Дмитрий Песков уточнил, что в назначении российских чиновников на высокие посты в ЛДНР нет ничего удивительного Фото:

В Кремле уважают решения главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставки в Донецкой и Луганской народной республиках.

«Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначенцы действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни, переходе на траекторию развития», — отметил он на конференц-колле.

При этом в назначении исполняющим обязанности председателя правительства ДНР бывшего главы департамента Минпромторга России Виталия Хоценко и бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который стал первым заместителем председателя правительства ЛНР нет ничего удивительного. «Они же до этого где-то работали. Контакты осуществлялись. Обмен мнениями имел место», — добавил Песков.

Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства. Своим указом он освободил Ананченко Александра от должности председателя правительства ДНР. Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

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В Кремле уважают решения главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставки в Донецкой и Луганской народной республиках. «Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначенцы действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни, переходе на траекторию развития», — отметил он на конференц-колле. При этом в назначении исполняющим обязанности председателя правительства ДНР бывшего главы департамента Минпромторга России Виталия Хоценко и бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который стал первым заместителем председателя правительства ЛНР нет ничего удивительного. «Они же до этого где-то работали. Контакты осуществлялись. Обмен мнениями имел место», — добавил Песков. Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства. Своим указом он освободил Ананченко Александра от должности председателя правительства ДНР. Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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