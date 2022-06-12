Аналитик предрек войну за газ между Европой и Азией

На рынке мало доступного сжиженного газа, сообщил Сергей Колобанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Европе и Азии придется вести ценовую войну за сжиженный природный газ. Такое мнение высказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Он уточнил, что доступного сжиженного газа на рынке мало — порядка 190 миллиардов кубометров.

«Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде). За эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов», — приводит слова Сергея Колобанова РИА «Новости».

Аналитик уточнил, что рынок СПГ работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. Поставщики не заинтересованы в их расторжении, поскольку они дорожат своей репутацией.

Еще одним «врагом» европейцев является непредсказуемая погода, считает Колобанов. Во время жары увеличивается потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха. Если погода безветренная, то повышается спрос на газовую генерацию электроэнергии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. При этом ЕС не собирается отказываться от российского газа, потому что его нельзя заменить, сообщал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом китайские импортеры газа уже начали скупать сжиженный природный газ из России, передает «Ридус».

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