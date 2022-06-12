Вице-премьер Борисов оценил мощность оружия РФ на Украине

13 июня 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов о российском оружии, применяемом в ходе спецоперации: «Неплохо, можно сказать хорошо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Серьезных замечаний со стороны Минобороны к образцам российского оружия нет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность. «Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — сказал Борисов в интервью с РБК. Курирующий оборонный комплекс вице-премьер подчеркнул, что в МО всегда трепетно относятся к российской армии, и «оборонщики всегда рядом», они в любой момент могут подсказать военным, в том числе, что-либо касательно характеристик оружия. Он добавил, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. По словам Борисова, для этого нужно увеличить и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника. Вице-премьер предположил, что в будущем будет роботизировано не только авиационные оружия, но и морские, надводные и подводные. Ранее источник Defense News пояснил, что есть риск, что Москва получит передовые технологии Запада. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины. Минобороны РФ ежедневно отчитываются о ходе спецоперации на Украине. Бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук считает, что реальные потери украинской армии выше, чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Серьезных замечаний со стороны Минобороны к образцам российского оружия нет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность. «Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — сказал Борисов в интервью с РБК. Курирующий оборонный комплекс вице-премьер подчеркнул, что в МО всегда трепетно относятся к российской армии, и «оборонщики всегда рядом», они в любой момент могут подсказать военным, в том числе, что-либо касательно характеристик оружия. Он добавил, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. По словам Борисова, для этого нужно увеличить и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника. Вице-премьер предположил, что в будущем будет роботизировано не только авиационные оружия, но и морские, надводные и подводные. Ранее источник Defense News пояснил, что есть риск, что Москва получит передовые технологии Запада. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины. Минобороны РФ ежедневно отчитываются о ходе спецоперации на Украине. Бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук считает, что реальные потери украинской армии выше, чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский.