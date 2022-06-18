ДНР: по району в Донецке ВСУ ударили ракетами

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По Донецку ударили ракетами из системы «Град» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять ракет из системы залпового огня «Град» выпустили ВСУ по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил совместный центр контроля и координации в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район). Выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — указано в telegram-канале СЦКК ДНР.

Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Также в Донецке погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара у завода «Топаз».

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после участившихся обстрелов Донецкой и Луганской народной республик украинскими военными и неонацистами. Цель российской армии — денацификация, демилитаризация страны и защита людей от геноцида киевского режима.

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Пять ракет из системы залпового огня «Град» выпустили ВСУ по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил совместный центр контроля и координации в ДНР. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район). Выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — указано в telegram-канале СЦКК ДНР. Днем 18 июня при обстрелах в Донбассе погибли пять человек, сообщалось ранее. Также в Донецке погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара у завода «Топаз». Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после участившихся обстрелов Донецкой и Луганской народной республик украинскими военными и неонацистами. Цель российской армии — денацификация, демилитаризация страны и защита людей от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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