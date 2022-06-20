NYT: США перешли черту на Украине

? Эксперт отметил, что поддержка властей США Киева переходит все дозволенные границы Фото: The White House

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает реальную помощь страну и все больше походит на прошедшие ранее действия Вашингтона в конфликте в Йемене. Так эксперт Бонни Кристиан прокомментировал взаимодействие двух стран.

«Мы перешли черту в Йемене, заключили эти законодатели, хотя и не совсем ясно, где проходит черта. И то, что мы сделали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем в Украине», — написал эксперт в New York Times.

В статье говорится о том, что Вашингтон пересек черту в Йемене, а то, что США делали в Йемене, очень похоже на то, что они делают на Украине. Эксперт отметил, что поддержка властей США Киева переходит все дозволенные границы. Она упомянула, что о сильной вовлеченности Вашингтона говорит передача Киеву 40-а миллиардов долларов, отправка ВСУ ракетных установок и передача украинскому генштабу развединформации.

15 июня президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса. В Минобороны заявляли, что основным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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