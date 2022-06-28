В ЛНР заявили о желании стереть границы между РФ и республикой

29 июня 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Это прихоть жителей ЛНР, уточнил Денис Мирошниченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители ЛНР ждут дня, когда границы между РФ и республикой будут стерты. Об этом заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы… это не наша прихоть, не политиков… Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы — это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем», — сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает РИА «Новости». Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня заявил, что Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители ЛНР ждут дня, когда границы между РФ и республикой будут стерты. Об этом заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы… это не наша прихоть, не политиков… Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы — это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем», — сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает РИА «Новости». Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня заявил, что Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля.