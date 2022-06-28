28 июня 2022

В ЛНР заявили о желании стереть границы между РФ и республикой

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Это прихоть жителей ЛНР, уточнил Денис Мирошниченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители ЛНР ждут дня, когда границы между РФ и республикой будут стерты. Об этом заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

«Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы… это не наша прихоть, не политиков… Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы — это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем», — сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает РИА «Новости».

Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня заявил, что Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля.

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Жители ЛНР ждут дня, когда границы между РФ и республикой будут стерты. Об этом заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы… это не наша прихоть, не политиков… Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы — это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем», — сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает РИА «Новости». Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня заявил, что Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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