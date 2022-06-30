Свердловские VIP отправились в Тюмень из-за трагического события 30 июня 2022 в 11:26 Размер текста - 17 + Сергея Корепанова, возглавлявшего Тюменскую облдуму, не стало 28 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов и первый вице-спикер регионального заксобрания Виктор Шептий выехали в Тюмень на прощание с руководителем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым, умершим 28 июня. Эту информацию URA.RU подтвердили оба политика. «Да, находимся на прощании», — кратко сказал агентству Шептий. И он, и Чемезов выступили от лица Свердловской области с речами и передали соболезнования. Траурная церемония проходит в здании Тюменской филармонии. Попрощаться с Корепановым съехались политики со всего УрФО. Сергея Корепанова не стало 28 июня. Ему стало плохо прямо на заседании Тюменской облдумы, спикера срочно доставили в кардиоцентр. Там он скончался. Легендарному политику было 74 года, он возглавлял областную думу с 1998-го. Корепанова знали многие представители свердловской власти, вышедшие из Тюменской области. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов и первый вице-спикер регионального заксобрания Виктор Шептий выехали в Тюмень на прощание с руководителем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым, умершим 28 июня. Эту информацию URA.RU подтвердили оба политика. «Да, находимся на прощании», — кратко сказал агентству Шептий. И он, и Чемезов выступили от лица Свердловской области с речами и передали соболезнования. Траурная церемония проходит в здании Тюменской филармонии. Попрощаться с Корепановым съехались политики со всего УрФО. Сергея Корепанова не стало 28 июня. Ему стало плохо прямо на заседании Тюменской облдумы, спикера срочно доставили в кардиоцентр. Там он скончался. Легендарному политику было 74 года, он возглавлял областную думу с 1998-го. Корепанова знали многие представители свердловской власти, вышедшие из Тюменской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям