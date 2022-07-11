Президент Шри-Ланки сообщил о своей отставке премьер-министру

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что решил уйти в отставку. Об этом сообщает Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.
«Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее», — пишет Adaderana. Издание отмечает, что Раджапакса сообщил об уходе с поста в субботу после того, как протестующие захватили дворец президента.
Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана рассказал, что президент подаст в отставку 13 июля, передает Life. Со своих должностей решили уйти несколько министров, пишет RT. Об отставке объявил также премьер-министр.
В Шри-Ланке в выходные прошли многотысячные протесты, связанные с дефицитом товаров и экономическим кризисом. Митингующие захватили дворец президента, главу государства эвакуировали, сообщали СМИ. В результате акций были ранены не менее 100 человек, в их числе журналисты и полицейские.
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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что решил уйти в отставку. Об этом сообщает Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера. «Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее», — пишет Adaderana. Издание отмечает, что Раджапакса сообщил об уходе с поста в субботу после того, как протестующие захватили дворец президента. Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана рассказал, что президент подаст в отставку 13 июля, передает Life. Со своих должностей решили уйти несколько министров, пишет RT. Об отставке объявил также премьер-министр. В Шри-Ланке в выходные прошли многотысячные протесты, связанные с дефицитом товаров и экономическим кризисом. Митингующие захватили дворец президента, главу государства эвакуировали, сообщали СМИ. В результате акций были ранены не менее 100 человек, в их числе журналисты и полицейские.