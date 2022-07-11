Президент Шри-Ланки сообщил о своей отставке премьер-министру

Президент Шри-Ланки решил уйти с поста после протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что решил уйти в отставку. Об этом сообщает Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее», — пишет Adaderana. Издание отмечает, что Раджапакса сообщил об уходе с поста в субботу после того, как протестующие захватили дворец президента.

Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана рассказал, что президент подаст в отставку 13 июля, передает Life . Со своих должностей решили уйти несколько министров, пишет RT. Об отставке объявил также премьер-министр.

В Шри-Ланке в выходные прошли многотысячные протесты, связанные с дефицитом товаров и экономическим кризисом. Митингующие захватили дворец президента, главу государства эвакуировали, сообщали СМИ. В результате акций были ранены не менее 100 человек, в их числе журналисты и полицейские.