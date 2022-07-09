Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

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Мемориал по погибшим в теракте у посольства Социалистической Республики Шри-Ланка. Москва, флаг шри-ланки
Жители Шри-Ланки организовали акцию протеста Фото:

Протестующие ворвались в здание президента Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Ada Derana (Шри-Ланка) со ссылкой на своего корреспондента.

Протестующие в форте Коломбо ворвались в Дом президента, им удалось прорваться через полицейские баррикады, передает Ada Derana. Сообщается, что полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции. Причина протеста не уточняется.

Жители Шри-Ланки сталкиваются с нехваткой товаров, дефолтом и экономическим кризисом, из-за этого в стране проходят беспорядки, сообщало в мае деловое издание «Взгляд». Митинги начинались с требований отставки правительства, но переросли в погромы, отмечает СМИ. В июле президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил денег у президента РФ Владимира Путина для открытия кредитной линии, чтобы импортировать топливо.

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Протестующие ворвались в здание президента Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Ada Derana (Шри-Ланка) со ссылкой на своего корреспондента. Протестующие в форте Коломбо ворвались в Дом президента, им удалось прорваться через полицейские баррикады, передает Ada Derana. Сообщается, что полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции. Причина протеста не уточняется. Жители Шри-Ланки сталкиваются с нехваткой товаров, дефолтом и экономическим кризисом, из-за этого в стране проходят беспорядки, сообщало в мае деловое издание «Взгляд». Митинги начинались с требований отставки правительства, но переросли в погромы, отмечает СМИ. В июле президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил денег у президента РФ Владимира Путина для открытия кредитной линии, чтобы импортировать топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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