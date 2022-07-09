Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

09 июля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жители Шри-Ланки организовали акцию протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Протестующие ворвались в здание президента Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Ada Derana (Шри-Ланка) со ссылкой на своего корреспондента. Протестующие в форте Коломбо ворвались в Дом президента, им удалось прорваться через полицейские баррикады, передает Ada Derana. Сообщается, что полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции. Причина протеста не уточняется. Жители Шри-Ланки сталкиваются с нехваткой товаров, дефолтом и экономическим кризисом, из-за этого в стране проходят беспорядки, сообщало в мае деловое издание «Взгляд». Митинги начинались с требований отставки правительства, но переросли в погромы, отмечает СМИ. В июле президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил денег у президента РФ Владимира Путина для открытия кредитной линии, чтобы импортировать топливо. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Протестующие ворвались в здание президента Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Ada Derana (Шри-Ланка) со ссылкой на своего корреспондента. Протестующие в форте Коломбо ворвались в Дом президента, им удалось прорваться через полицейские баррикады, передает Ada Derana. Сообщается, что полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции. Причина протеста не уточняется. Жители Шри-Ланки сталкиваются с нехваткой товаров, дефолтом и экономическим кризисом, из-за этого в стране проходят беспорядки, сообщало в мае деловое издание «Взгляд». Митинги начинались с требований отставки правительства, но переросли в погромы, отмечает СМИ. В июле президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил денег у президента РФ Владимира Путина для открытия кредитной линии, чтобы импортировать топливо.