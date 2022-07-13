США применяют на Украине методы, отработанные на Иране

13 июля 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Американцы проводят политику одностороннего мира, раннее отработанную на мусульманских странах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Американцы проводят на Украине политику одностороннего мира, раннее отработанную на мусульманских странах. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (толков), базирующейся в Иране, Хамид Шахрияри. «Весь мир наблюдает, как американцы долгое время насаждают на Украине политику одностороннего мира. Эта политика, отработанная на многих мусульманских странах, теперь направлена против русской культуры», — приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что многие восточные регионы не против политики России, но США закрывает глаза на это. Шахрияри приводит параллель с тем, как Америка закрывает глаза на итоги исламской революции в Иране. Также он отмечает, что всех не согласных с политикой американских властей, США пытается уничтожить. Также он уточнил, что официальный Тегеран разделяет точку зрения Москвы на многие проблемы. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также США могут создать на Ближнем Востоке новый альянс, подобный НАТО. Это делается для того, чтобы противостоять Ирану. Такую информацию распространяет ливанское издание Raseef22.

Американцы проводят на Украине политику одностороннего мира, раннее отработанную на мусульманских странах. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (толков), базирующейся в Иране, Хамид Шахрияри. «Весь мир наблюдает, как американцы долгое время насаждают на Украине политику одностороннего мира. Эта политика, отработанная на многих мусульманских странах, теперь направлена против русской культуры», — приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что многие восточные регионы не против политики России, но США закрывает глаза на это. Шахрияри приводит параллель с тем, как Америка закрывает глаза на итоги исламской революции в Иране. Также он отмечает, что всех не согласных с политикой американских властей, США пытается уничтожить. Также он уточнил, что официальный Тегеран разделяет точку зрения Москвы на многие проблемы. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также США могут создать на Ближнем Востоке новый альянс, подобный НАТО. Это делается для того, чтобы противостоять Ирану. Такую информацию распространяет ливанское издание Raseef22.