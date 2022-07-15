В Кремле опровергли причастность к уходу европейских политиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил URA.RU, что Москва не имеет отношения к отставкам европейских политиков Фото:

В Кремле заявили, что отставки высокопоставленных политиков в ряде европейских стран — внутреннее дело этих государств, и Россия в эту ситуацию не вмешивается. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU отношение Москвы к возможным отставкам итальянского премьера Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что Кремль к этому не имеет отношения.

«Это [смена политического руководства] — внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся вмешиваться и не имеем к этому никакого отношения», — заявил Песков URA.RU.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял ее. В СМИ прогнозируется, что своего поста в ближайшее время может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее в отставку был отправлен британский премьер Борис Джонсон.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В Кремле заявили, что отставки высокопоставленных политиков в ряде европейских стран — внутреннее дело этих государств, и Россия в эту ситуацию не вмешивается. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU отношение Москвы к возможным отставкам итальянского премьера Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что Кремль к этому не имеет отношения. «Это [смена политического руководства] — внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся вмешиваться и не имеем к этому никакого отношения», — заявил Песков URA.RU. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял ее. В СМИ прогнозируется, что своего поста в ближайшее время может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее в отставку был отправлен британский премьер Борис Джонсон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...