В Кремле опровергли причастность к уходу европейских политиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил URA.RU, что Москва не имеет отношения к отставкам европейских политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле заявили, что отставки высокопоставленных политиков в ряде европейских стран — внутреннее дело этих государств, и Россия в эту ситуацию не вмешивается. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU отношение Москвы к возможным отставкам итальянского премьера Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что Кремль к этому не имеет отношения.

«Это [смена политического руководства] — внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся вмешиваться и не имеем к этому никакого отношения», — заявил Песков URA.RU.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял ее. В СМИ прогнозируется, что своего поста в ближайшее время может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее в отставку был отправлен британский премьер Борис Джонсон.