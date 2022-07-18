В Совфеде предрекли отставку Шольца до конца спецоперации

Олаф Шольц скоро уйдет в отставку, считает Владимир Джабаров Фото: Bundesregierung\Denzel

К концу специальной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, покинет свой пост. Такой прогноз в своем telegram-канале сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Надеюсь, когда Россия решит задачи специальной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется. Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут „по-доброму“ вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», — написал Джабаров.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации несколько европейских лидеров покинули свои посты. Так, 7 июля в отставку подал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а 14 июля в отставку ушла глава правительства Эстонии Кая Каллас. Со своего поста также пытался уйти премьер-министр Италии Марио Драги, однако президент страны не принял его отставку.