Киссинджер назвал лучшего политика для переговоров с Путиным

20 июля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Шарль де Голль является идеальным кандидатов на переговоры с Владимиром Путиным, считает Генри Киссинджер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лучшим кандидатом на переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы французский генерал Шарль де Голль. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «На вопрос о том, кто будет самым сильным переговорщиком с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер выбрал Шарля де Голля из Франции. Затем он добавил: „президент Никсон был бы весьма хорош“», — пишет Bloomberg. Генерал Шарль де Голль был символом французского сопротивления во Второй Мировой войне. Он стал основателем и первым президентом Пятой французской республики. Де Голль скончался в 1970 году.

Лучшим кандидатом на переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы французский генерал Шарль де Голль. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «На вопрос о том, кто будет самым сильным переговорщиком с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер выбрал Шарля де Голля из Франции. Затем он добавил: „президент Никсон был бы весьма хорош“», — пишет Bloomberg. Генерал Шарль де Голль был символом французского сопротивления во Второй Мировой войне. Он стал основателем и первым президентом Пятой французской республики. Де Голль скончался в 1970 году.