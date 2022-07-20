Киссинджер назвал лучшего политика для переговоров с Путиным

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Шарль де Голль является идеальным кандидатов на переговоры с Владимиром Путиным, считает Генри Киссинджер Фото:

Лучшим кандидатом на переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы французский генерал Шарль де Голль. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«На вопрос о том, кто будет самым сильным переговорщиком с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер выбрал Шарля де Голля из Франции. Затем он добавил: „президент Никсон был бы весьма хорош“», — пишет Bloomberg.

Генерал Шарль де Голль был символом французского сопротивления во Второй Мировой войне. Он стал основателем и первым президентом Пятой французской республики. Де Голль скончался в 1970 году.

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Лучшим кандидатом на переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы французский генерал Шарль де Голль. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «На вопрос о том, кто будет самым сильным переговорщиком с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер выбрал Шарля де Голля из Франции. Затем он добавил: „президент Никсон был бы весьма хорош“», — пишет Bloomberg. Генерал Шарль де Голль был символом французского сопротивления во Второй Мировой войне. Он стал основателем и первым президентом Пятой французской республики. Де Голль скончался в 1970 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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