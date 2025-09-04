ТАСС: в Астрахани эвакуировали более 100 жильцов дома из-за трещины

Более 100 жителей аварийного дома на улице Ляхова в Астрахани были экстренно эвакуированы вечером 4 сентября из-за появления трещины в конструкции здания. Об этом сообщили корреспонденты с места происшествия. Эвакуацию проводили сотрудники МЧС России, во дворе дома дежурят бригады скорой помощи. На месте также находится заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин.
«Более 100 жильцов многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани экстренно эвакуировали, предварительно, из-за трещины», — передает журналист ТАСС с места ЧП. Представители региональных властей пока не делают официальных заявлений о причинах повреждения, однако подчеркивают, что на месте работают профильные службы.
Этот дом уже попадал в сводки аварийных происшествий: 28 июля здесь произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Тогда всех жильцов эвакуировали, никто не пострадал, завалы оперативно разобрали. Дом был признан аварийным с 2019 года, однако расселение жилых помещений до сих пор не завершено. По факту июльского ЧП возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и уничтожении имущества по неосторожности. После инцидента губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил провести всестороннее обследование всех многоквартирных домов района и взять ситуацию под особый контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.