Фаворитке на пост премьера Британии дважды сорвали эфирную речь

Сторонники движения в защиту природы Green New Deal Rising («В поддержку нового зеленого курса») во время прямого эфира прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является фаворитом среди претендентов на пост премьер-министра страны. Трансляция велась телеканалом Sky News.
Во время выступления Лиз Трасс активисты начали скандировать слово «позор», что заставило ее прервать свою речь. Протестующие раскритиковали главу МИД за то, что у нее нет плана, который бы внушал доверие, в сфере борьбы с глобальным потеплением. Трасс остановила свое выступление до тех пор, пока активистов не вывели из зала сотрудники правопорядка.
Ранее глава МИД Великобритании Трасс оговорилась, пообещав публике встать на защиту президента России Владимира Путина. Британцы высмеяли Лиз Трасс, заявив, что она станет большим позором для страны, чем экс-премьер Борис Джонсон.
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