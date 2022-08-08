Зеленского оскорбила дружба Шредера с Россией

08 августа 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Дружба Шредера с Россией не дает покоя многим политикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дружба бывшего канцлера Герхарда Шредера с Россией «просто отвратительна». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его слова приводит немецкое издание RND. Такую критику получил немецкий канцлер Герхард Шредер из-за своей поездки в Москву. Его целью которой были переговоры по энергетической политике. По мнению украинского президента, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, являются не соответствующими действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться. Ранее президент РФ Владимир Путин комментировал возможность проведения переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что такой диалог велся в марте—апреле, но был завершен после того, как украинская сторона вышла из переговорного процесса, хотя Москва и Киев были очень близки к неким договоренностям.

Дружба бывшего канцлера Герхарда Шредера с Россией «просто отвратительна». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его слова приводит немецкое издание RND. Такую критику получил немецкий канцлер Герхард Шредер из-за своей поездки в Москву. Его целью которой были переговоры по энергетической политике. По мнению украинского президента, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, являются не соответствующими действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться. Ранее президент РФ Владимир Путин комментировал возможность проведения переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что такой диалог велся в марте—апреле, но был завершен после того, как украинская сторона вышла из переговорного процесса, хотя Москва и Киев были очень близки к неким договоренностям.