Зеленского оскорбила дружба Шредера с Россией

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Дружба Шредера с Россией не дает покоя многим политикам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дружба бывшего канцлера Герхарда Шредера с Россией «просто отвратительна». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его слова приводит немецкое издание RND.

Такую критику получил немецкий канцлер Герхард Шредер из-за своей поездки в Москву. Его целью которой были переговоры по энергетической политике.

По мнению украинского президента, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, являются не соответствующими действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться.

Ранее президент РФ Владимир Путин комментировал возможность проведения переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что такой диалог велся в марте—апреле, но был завершен после того, как украинская сторона вышла из переговорного процесса, хотя Москва и Киев были очень близки к неким договоренностям.

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Дружба бывшего канцлера Герхарда Шредера с Россией «просто отвратительна». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Его слова приводит немецкое издание RND. Такую критику получил немецкий канцлер Герхард Шредер из-за своей поездки в Москву. Его целью которой были переговоры по энергетической политике. По мнению украинского президента, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, являются не соответствующими действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться. Ранее президент РФ Владимир Путин комментировал возможность проведения переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что такой диалог велся в марте—апреле, но был завершен после того, как украинская сторона вышла из переговорного процесса, хотя Москва и Киев были очень близки к неким договоренностям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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