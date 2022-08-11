Министр обороны Украины пообещал вести окопную войну с РФ

ВСУ не прекратят вести окопную войну с Россией, утверждает Резников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины продолжат вести окопную войну с Россией, так как благодаря этой тактике наступление войск РФ замедлилось. Об этом рассказал политик и министр обороны Украины Алексей Резников.

«Смотрите, горячая фаза ведь не значит, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по составам, пунктам управления, по командованию. И их наступление остановилось, продвижение идет довольно медленно», — сказал Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда».

Министр отметил, что сдерживать российские войска удается только ценой крови и жизни украинских солдат. «Но это тоже — кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история», — утверждает министр обороны Украины.

Ранее Алексей Резников заявил, что Украина является испытательным полигоном. Он пригласил производителей западного оружия протестировать их новую продукцию на поле боя против России.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.