CNN: зимой договоренности лидеров ЕС по Украине рухнут

Страны ЕС перестанут заступаться за Украину с первым наступлением холодов, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Единство лидеров Европейского союза в вопросе санкционного давления на Россию может рухнуть с наступлением холодной зимы на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает аналитик телеканала CNN Люк МакГи.

«Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии», — говорится в статье.

Европейские политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива. «Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу», — пишет автор.

МакГи отметил, что следующие несколько месяцев станут самими тяжелыми для граждан ЕС за все время спецоперации. «Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил в связи с тем, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны», — объяснил он.

Страны Евросоюза усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. В рамках антироссийской кампании ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Позже агентство Bloomberg признало победу России на нефтяном рынке вопреки санкциям.