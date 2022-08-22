CNN: зимой договоренности лидеров ЕС по Украине рухнут

Единство лидеров Европейского союза в вопросе санкционного давления на Россию может рухнуть с наступлением холодной зимы на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает аналитик телеканала CNN Люк МакГи.
«Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии», — говорится в статье.
Европейские политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива. «Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу», — пишет автор.
МакГи отметил, что следующие несколько месяцев станут самими тяжелыми для граждан ЕС за все время спецоперации. «Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил в связи с тем, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны», — объяснил он.
Страны Евросоюза усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. В рамках антироссийской кампании ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Позже агентство Bloomberg признало победу России на нефтяном рынке вопреки санкциям.
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Единство лидеров Европейского союза в вопросе санкционного давления на Россию может рухнуть с наступлением холодной зимы на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает аналитик телеканала CNN Люк МакГи. «Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии», — говорится в статье. Европейские политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива. «Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу», — пишет автор. МакГи отметил, что следующие несколько месяцев станут самими тяжелыми для граждан ЕС за все время спецоперации. «Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил в связи с тем, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны», — объяснил он. Страны Евросоюза усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. В рамках антироссийской кампании ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Позже агентство Bloomberg признало победу России на нефтяном рынке вопреки санкциям.